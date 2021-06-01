«Стало меньше негатива». Соболенко — о том, что изменилось после ухода Турсунова

Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как поменялась атмосфера в её команде после ухода российского тренера Дмитрия Турсунова. Сотрудничество Соболенко и Турсунова длилось около полутора лет.

«Всё стало позитивнее, меньше негатива лишнего. Чувствуется команда, потому что все работают вместе, нет обид и лишних эмоций. Я чувствую атмосферу настоящей команды, чувствую себя спокойнее и, может быть, увереннее», — приводит слова Соболенко российский Eurosport.

В первом круге «Ролан Гаррос» Соболенко в двух сетах обыграла представительницу Хорватии Ану Конюх со счётом 6:4, 6:3. В следующем раунде Соболенко сразится с представительницей Франции Диан Парри.