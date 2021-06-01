«Стало меньше негатива». Соболенко — о том, что изменилось после ухода Турсунова
Поделиться
Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как поменялась атмосфера в её команде после ухода российского тренера Дмитрия Турсунова. Сотрудничество Соболенко и Турсунова длилось около полутора лет.
«Всё стало позитивнее, меньше негатива лишнего. Чувствуется команда, потому что все работают вместе, нет обид и лишних эмоций. Я чувствую атмосферу настоящей команды, чувствую себя спокойнее и, может быть, увереннее», — приводит слова Соболенко российский Eurosport.
В первом круге «Ролан Гаррос» Соболенко в двух сетах обыграла представительницу Хорватии Ану Конюх со счётом 6:4, 6:3. В следующем раунде Соболенко сразится с представительницей Франции Диан Парри.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 1 июня 2021
-
14:07
-
13:47
-
13:32
-
13:20
-
13:01
-
12:56
-
12:33
-
12:29
-
12:20
-
12:07
-
11:51
-
11:31
-
11:06
-
10:42
-
10:23
-
10:07
-
09:49
-
09:39
-
08:52
-
08:50
-
08:30
-
08:19
-
01:43
-
01:22
-
00:52
-
00:39
-
00:39
-
00:20
-
00:00
- 31 мая 2021
-
23:59
-
23:47
-
23:30
-
22:46
-
22:27
-
22:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам