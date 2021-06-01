Маргарита Гаспарян проиграла матч первого круга на «Ролан Гаррос» со счётом 0:6, 1:6

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не сумела преодолеть первый круг Открытого чемпионата Франции.

В матче с представительницей США Энн Ли Гаспарян удалось взять лишь один гейм. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу американки.

Матч продлился 46 минут. Гаспарян ни разу не подала навылет и совершила 5 двойных ошибок. На счету её соперницы Ли — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде американка сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Осеан Бабель (Франция).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.