Борис Беккер: карьера Наоми Осаки в опасности

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на ситуацию с японкой Наоми Осакой.

«Я слышал её первый ответ пару дней назад по поводу бойкота пресс-конференций. Она сослалась на проблемы психологического характера. К этому всегда нужно относиться серьёзно. Она не смогла справиться с давлением СМИ. Но это часть работы.

Без СМИ не будет призовых, не будет контрактов. Лично я ненавидел СМИ. Я не любил с общаться с журналистами, но был вынужден делать это. Осака написала, что снимается с турнира, потому что не может со всем этим справиться. Это вызывает ещё больше вопросов у меня. Она не может справиться со СМИ в Париже, не может справиться со СМИ на Уимблдоне и на US Open. Думаю, её карьера в опасности из-за этих вопросов психологического характера. Нужно отнестись к этому серьёзно», — цитирует Беккера Eurosport.

Осака перед началом «Ролан Гаррос» объявила, что не станет общаться с прессой во время турнира. Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Вчера, 31 мая, Осака объявила о снятии с турнира.