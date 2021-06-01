Элина Свитолина одержала победу на старте «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции.
В матче первого круга «Ролан Гаррос» украинка в двух сетах обыграла 17-летнюю француженку Осеан Бабель со счётом 6:2, 7:5. Матч продлился 1 час 16 минут.
Свитолина ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Бабель — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
В следующем раунде Свитолину ждёт встреча с представительницей США Энн Ли.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
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