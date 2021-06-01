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Рядом с кортом «Ролан Гаррос» заметили подозрительную машину. Полиция её подорвала

Рядом с кортом «Ролан Гаррос» заметили подозрительную машину. Полиция её подорвала
Яна Метлёва
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Рядом с кортом «Ролан Гаррос» заметили подозрительное авто. Полиция произвела подрыв
Матчи Открытого чемпионата Франции по теннису начались с задержкой из-за подозрительного автомобиля, который был припаркован рядом с кортом. Об этом сообщила журналистка L'Équipe Тиффани Хенне в своём «твиттере».

Полиция Парижа оцепила район рядом с кортом Симона Матьё и эвакуировала граждан. После чего произошёл контролируемый подрыв транспорта. О владельце автомобиля на данный момент ничего неизвестно.

Сейчас на корте проходит матч первого круга «Ролан Гаррос», где играют француз Уго Умбер и представитель Литвы Ричардас Беранкис. После двух сетов со счётом 6:4, 6:4 лидирует Беранкис.

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