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Аслан Карацев одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Франции

Аслан Карацев одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Франции
Яна Метлёва
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27-летний российский теннисист Аслан Карацев успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого круга Карацев в трёх сетах обыграл представителя США Дженсона Бруксби со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Встреча продлилась ровно два часа.

Карацев 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бруксби — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Соперником Карацева в следующем раунде соревнований станет победитель матча Филипп Кольшрайбер (Германия) – Фернандо Вердаско (Испания).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня. Действующим победителем соревнования является испанец Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
01 июня 2021, вторник. 13:45 МСК
Дженсон Бруксби
163
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 4    
6 		6 6    
             
Аслан Карацев
26
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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