Аслан Карацев одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Франции

27-летний российский теннисист Аслан Карацев успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого круга Карацев в трёх сетах обыграл представителя США Дженсона Бруксби со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Встреча продлилась ровно два часа.

Карацев 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бруксби — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Соперником Карацева в следующем раунде соревнований станет победитель матча Филипп Кольшрайбер (Германия) – Фернандо Вердаско (Испания).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня. Действующим победителем соревнования является испанец Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5.