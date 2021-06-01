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Миша Зверев высказался о решении Наоми Осаки сняться с «Ролан Гаррос»

Миша Зверев высказался о решении Наоми Осаки сняться с «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат Александра Зверева, высказался о снятии второй ракетки мира японки Наоми Осаки с «Ролан Гаррос».

«Я очень удивлён. Вы видите этих суперзвёзд – тысячи игроков проводят пресс-конференции в прошлом, но не все игроки – одинаковы, все люди – разные.

У всех нас разные эмоции, чувства и психологическое состояние. Она – суперзвезда, чемпионка турнира «Большого шлема». Результат таков, что она решила сделать шаг назад, чтобы немного отдохнуть», — приводит слова Зверева Eurosport.

Напомним, 23-летняя Осака перед началом «Ролан Гаррос» объявила, что не станет общаться с прессой во время турнира, чтобы сохранить психическое здоровье. После чего представители турнира подвергли её решение критике, указывая Наоми на то, что общение с прессой является её прямой обязанностью. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Турниры «Большого шлема» заявили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация теннисистки.

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