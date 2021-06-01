Сандгрен: смешно, что Осака в бойкот дала СМИ больше заголовков, чем на пресс-конференциях

Американский теннисист Теннис Сандгрен отреагировал на решение второй ракетки мира японки Наоми Осаки сняться с «Ролан Гаррос».
«Самое смешное в истории с Осакой – это то, что она, не общаясь с журналистами, дала им больше заголовков и бесплатных кликов, чем если бы ходила на пресс-конференции. Они должны поблагодарить её за это, если она даст им такой шанс», –написал Сандгрен в своём «твиттере».
Напомним, 23-летняя Осака перед началом «Ролан Гаррос» объявила, что не станет общаться с прессой во время турнира, чтобы сохранить психическое здоровье. После чего представители турнира подвергли её решение критике, указывая Наоми на то, что общение с прессой является её прямой обязанностью. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Турниры «Большого шлема» заявили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация теннисистки. Вчера, 31 мая, Осака сообщила, что снялась с «Ролан Гаррос».
Отметим, что сам Сандгрен сегодня, 1 июня, в первом круге «Ролан Гаррос» сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
- 1 июня 2021
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