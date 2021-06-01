Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эшли Барти в трёх сетах обыграла Бернарду Перу в первом круге «Ролан Гаррос»

Эшли Барти в трёх сетах обыграла Бернарду Перу в первом круге «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
Комментарии

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В стартовом матче на «Ролан Гаррос» Барти в трёх сетах обыграла представительницу США Бернарду Перу со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 2 минуты.

Австралийка 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Перы — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде турнира Барти сразится с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Хлоэ Паке (Франция).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
01 июня 2021, вторник. 14:55 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 2
         
Бернарда Пера
70
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021