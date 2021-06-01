Эшли Барти в трёх сетах обыграла Бернарду Перу в первом круге «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В стартовом матче на «Ролан Гаррос» Барти в трёх сетах обыграла представительницу США Бернарду Перу со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 2 минуты.

Австралийка 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Перы — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде турнира Барти сразится с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Хлоэ Паке (Франция).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.