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Даниил Медведев назвал свой лучший момент в текущем розыгрыше «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев назвал свой лучший момент в текущем розыгрыше «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в шутку поучаствовал в опросе от медиаслужбы ATP.

Аккаунт ATP в «Твиттере» проводил опрос, где нужно было ответить, какой момент на «Ролан Гаррос» запомнился больше всего.

К нему подключился и Медведев. «На данный момент? Когда услышал своё имя после «гейм, сет и матч», — ответил Медведев, используя эмодзи «катаюсь по полу, смеясь».

Вчера, 31 мая, Медведев впервые за пять лет вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Россиянин оказался сильнее представителя Казахстана Александра Бублика — 6:3, 6:3, 7:5. В следующем раунде он встретится с американцем Томми Полом, который ранее в пяти сетах обыграл представителя Австралии Кристофера О'Конелла.

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