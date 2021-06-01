Ольховский прокомментировал поражение Рублёва на старте Открытого чемпионата Франции

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва, которое он потерпел на старте Открытого чемпионата Франции. В пяти сетах Андрей уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу — 3:6, 6:7 (6:8), 6;4, 6:3, 4:6.
«Штруфф — очень неудобный соперник для каждого: подаёт, хорошо играет влёт, пробивает. Сегодня немец хорошо подавал первые два сета, а принять плоскую подачу достаточно сложно. В пятом сете был шанс вернуться, когда был двойной брейк-пойнт, но Штруфф удержался — последний гейм удачно отыграл.
Конечно, фаворитом являлся Андрей, везде он рассматривался именно в таком качестве. Немногие могли с уверенностью сказать, что Штруфф окажется победителем. У всех есть шансы на победу, но в процентном соотношении Андрей был фаворитом перед матчем.
Количество ошибок у Рублёва? Дело в том, что Штруфф рисковал на приёме второй подачи, это вынуждало Рублёва тоже рисковать, отсюда и количество двойных ошибок. А если брать в среднем за пять сетов, то это не очень большой показатель брака», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 1 июня 2021
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