Александрова менее чем за час обыграла В. Уильямс и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче соревнований она обыграла американку Винус Уильямс. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 6:3, 6:1.
Длительность поединка составила 58 минут. Александрова 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 7. Уильямс, занимающая 104-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и использовала 2 шанса из 2 взять подачу соперницы.
За выход в следующий раунд Екатерина поборется с Барборой Крейчиковой из Чехии, которая оказалась сильнее соотечественницы Кристины Плишковой.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1. В основную сетку женского одиночного разряда в этом розыгрыше соревнований напрямую по рейтингу попало 10 представительниц России.
- 1 июня 2021
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