Шварцман в трёх сетах одолел Яньсюня и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче соревнований он оказался сильнее представителя Китайского Тайбэя Лу Яньсюня. Для победы Диего понадобилось три сета. Счёт матча — 6:2, 6:2, 6:3.
Продолжительность поединка составила 1 час и 45 минут. Шварцман 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 680-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 4 раза ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 5 взять подачу Шварцмана.
За выход в следующий раунд аргентинец поборется со словенцем Аляжем Бедене.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».
- 1 июня 2021
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