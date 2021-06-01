Камельзон — о поражении Рублёва на старте «РГ»: большой траур устраивать не нужно

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о поражении россиянина Андрея Рублёва, которое он потерпел на старте Открытого чемпионата Франции. В пяти сетах Андрей уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу — 3:6, 6:7 (6:8), 6;4, 6:3, 4:6.

«Все уже привыкли к тому, что Рублёв показывает высокий результат, стоит на высоких позициях. Но сегодня обстановка на «Ролан Гаррос» необычная. Рублёв всё-таки выровнял игру благодаря мужеству и высокому классу. Надо отдать должное его сопернику, который очень прилично играл, особенно хорошо стартанул. Команда Рублёва мобильная, сезон только начинает разворачиваться, они сделают свои выводы для участия в дальнейших турнирах.



С другой стороны, порадовал меня Карацев. Целую неделю тренировался у меня в школе в Москве, потом он поехал на «Ролан Гаррос». Первую игру спокойно прошёл, хотя соперник был серьёзный, такие часто сенсационно проходят во второй круг.



На «Ролан Гаррос» есть Карацев, Медведев. Потеряли пока одного Рублёва. Большой траур устраивать не нужно. Проигрывали все. Вспомните, как Джокович проиграл Карацеву у себя дома, и от этого никто не умер. Джокович остался Джоковичем. Теннис – это тот вид спорта, где очень много соревнований, Рублёв будет исправлять ситуацию, в которую попал», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.