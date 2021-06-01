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Надаль одержал уверенную победу на старте «Ролан Гаррос», в трёх сетах одолев Попырина

Надаль одержал уверенную победу на старте «Ролан Гаррос», в трёх сетах одолев Попырина
Виталий Весёлый
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований он оказался сильнее представителя Австралии Алексея Попырина. Для победы Надалю потребовалось три сета. Счёт матча — 6:3, 6:2, 7:6 (7:3).

Продолжительность поединка составила 2 часа и 26 минут. Рафаэль 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Попырин, занимающий 63-е место в рейтинге ATP, выполнил 8 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 4 взять подачу соперника.

За выход в следующий раунд Надаль поборется с французом Ришаром Гаске, оказавшимся сильнее соотечественника Юго Гастона.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
01 июня 2021, вторник. 17:25 МСК
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7    
3 		2 6 3    
             
Алексей Попырин
63
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
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