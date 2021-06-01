Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Поражение Рублёва на старте Открытого чемпионата Франции. Видеообзор

Поражение Рублёва на старте Открытого чемпионата Франции. Видеообзор
Виталий Весёлый
Комментарии

Сегодня, 1 июня, российский теннисист Андрей Рублёв встречался с немцем Яном-Леннардом Штруффом в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Андрей уступил сопернику в пяти сетах и не сумел пробиться во второй круг соревнований. Счёт матча — 3:6, 6:7 (6:8), 6;4, 6:3, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 3 часа и 49 минут. Андрей выполнил 13 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. Его соперник, занимающий 42-е место в рейтинге ATP, 25 раз подал навылет, 11 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 15 взять подачу Рублёва.

Рублёв в пяти сетах уступил Штруффу на старте «Ролан Гаррос»

За выход в следующий раунд немец поборется с аргентинцем Факундо Багнисом, оказавшимся сильнее француза Бенжамена Бонзи.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

Новость по теме
Чесноков поделился мнением, что могло помешать Рублёву победить Штруффа на старте «РГ»
Новость по теме
Камельзон — о поражении Рублёва на старте «РГ»: большой траур устраивать не нужно
Тренировки с Федерером и Надалем помогли! Карацев успешно дебютировал на «Ролан Гаррос» Тренировки с Федерером и Надалем помогли! Карацев успешно дебютировал на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021