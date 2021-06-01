Поражение Рублёва на старте Открытого чемпионата Франции. Видеообзор

Сегодня, 1 июня, российский теннисист Андрей Рублёв встречался с немцем Яном-Леннардом Штруффом в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Андрей уступил сопернику в пяти сетах и не сумел пробиться во второй круг соревнований. Счёт матча — 3:6, 6:7 (6:8), 6;4, 6:3, 4:6.
Продолжительность противостояния составила 3 часа и 49 минут. Андрей выполнил 13 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. Его соперник, занимающий 42-е место в рейтинге ATP, 25 раз подал навылет, 11 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 15 взять подачу Рублёва.
Рублёв в пяти сетах уступил Штруффу на старте «Ролан Гаррос»
За выход в следующий раунд немец поборется с аргентинцем Факундо Багнисом, оказавшимся сильнее француза Бенжамена Бонзи.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.
- 1 июня 2021
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