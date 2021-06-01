Андрей Рублёв прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче первого круга «РГ»
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче первого круга Открытого чемпионата Франции с немцем Яном-Леннардом Штруффом — 3:6, 6:7 (6:8), 6;4, 6:3, 4:6.
«Думаю, я сыграл на хорошем уровне. Было много неплохих розыгрышей. Но мне не повезло, это был действительно тяжёлый матч с непростым соперником.
Мне кажется, сегодня мы оба показали хороший теннис. Думаю, я должен был всё-таки выиграть второй сет, но это теннис: мне немного не повезло, а он сыграл хорошо», — приводит слова Рублёва ATP.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 1 июня 2021
-
22:30
-
21:50
-
21:20
-
20:57
-
19:51
-
19:41
-
19:35
-
19:14
-
18:54
-
18:37
-
17:47
-
17:31
-
17:14
-
17:00
-
16:43
-
16:32
-
16:15
-
15:44
-
15:32
-
15:26
-
14:42
-
14:37
-
14:29
-
14:07
-
13:47
-
13:32
-
13:20
-
13:01
-
12:56
-
12:33
-
12:29
-
12:20
-
12:07
-
11:51
-
11:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам