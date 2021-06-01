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Андрей Рублёв прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче первого круга «РГ»

Андрей Рублёв прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче первого круга «РГ»
Виталий Весёлый
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче первого круга Открытого чемпионата Франции с немцем Яном-Леннардом Штруффом — 3:6, 6:7 (6:8), 6;4, 6:3, 4:6.

«Думаю, я сыграл на хорошем уровне. Было много неплохих розыгрышей. Но мне не повезло, это был действительно тяжёлый матч с непростым соперником.

Мне кажется, сегодня мы оба показали хороший теннис. Думаю, я должен был всё-таки выиграть второй сет, но это теннис: мне немного не повезло, а он сыграл хорошо», — приводит слова Рублёва ATP.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

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