Победа Надаля в матче с Попыриным в первом круге «Ролан Гаррос». Видеообзор

Сегодня, 1 июня, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции встречались испанский теннисист Рафаэль Надаль и представитель Австралии Алексей Попырин. В следующий раунд соревнований прошёл испанец, одержав победу со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:3).

Продолжительность противостояния составила 2 часа и 26 минут. Надаль выполнил 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Попырин, занимающий 63-е место в рейтинге ATP, 8 раз подал навылет, 5 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 4 взять подачу соперника.

Надаль одержал уверенную победу на старте «Ролан Гаррос»

За выход в следующий раунд Рафаэль поборется с французом Ришаром Гаске, оказавшимся сильнее соотечественника Юго Гастона.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.