Новак Джокович с уверенной победы стартовал на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос». На старте соревнований он оказался сильнее американского теннисиста Тенниса Сандгрена. Для победы Новаку потребовалось три сета. Счёт матча — 6:2, 6:4, 6:2.

Продолжительность поединка составила два часа. Джокович 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 66-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и не воспользовался ни одним из 6 шансов, чтобы взять подачу серба.



За выход в следующий раунд Джокович поборется с уругвайцем Пабло Куэвасом.



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».