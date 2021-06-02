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Винус Уильямс — журналистам: неважно, что вы пишете, — вы никогда не повторите мои успехи

Винус Уильямс — журналистам: неважно, что вы пишете, — вы никогда не повторите мои успехи
Виталий Весёлый
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Американская теннисистка Винус Уильямс, потерпевшая поражение в поединке с россиянкой Екатериной Александровой в первом круге «Ролан Гаррос», во время послематчевой пресс-конференции ответила на вопрос, сталкивалась ли она с трудностями, связанными с общением со СМИ.

«Я знаю, что каждый, кто задаёт мне вопросы, не может играть так же хорошо, как делаю это я. И никогда не сможет. Поэтому неважно, что вы говорите или что пишете, — вы никогда не повторите мои успехи. Вот как я с этим справляюсь. Но у каждого свой подход», — сказала Уильямс.

Напомним, Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.

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