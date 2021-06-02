Веснина поддержала Квитову, снявшуюся с «Ролан Гаррос» из-за травмы

Российская теннисистка Елена Веснина поддержала чешку Петру Квитову, снявшуюся с Открытого чемпионата Франции. Пойти на такой шаг Петру вынудила травма, которую она получила во время общения с журналистами.

«Когда я только услышала об этом, то просто не могла поверить. Мне так жаль Петру. Как же ей не везёт: такая нелепая травма, да ещё на турнире «Большого шлема». Петра, я желаю тебе скорейшего восстановления, береги себя. Надеюсь, скоро увидимся на травяных кортах», — написала Веснина в «сториз» своего «Инстаграма».



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1. В этом розыгрыше соревнований на трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, могут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более чем 5000 болельщиков.