«Меня это тоже иногда раздражает». Новак Джокович рассказал о своём ритуале на подаче

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал точку зрения о том, что его ритуал на подаче многих раздражает. Уроженец Белграда часто перед вводом мяча в игру много раз стучит им о корт.
«Я заранее не принимаю решения о том, как много раз постучу мячом о корт. Знаю, что это многих раздражает, иногда и меня тоже. Я бы хотел меньше стучать мячом о корт и легко находить ритм. Но иногда, особенно в трудные моменты, я чувствую напряжение и стучу мячом больше.
Я жду правильного момента для подброса мяча, чтобы найти нужный темп в своём движении — с первого шага и замаха. Точного количества отскоков у меня нет. Лет 10 назад при счёте 40:40 я бы постучал мячом чётное количество раз, а при счёте «больше» — нечётное. Но уже всё не так, хоть проблема и остаётся", — цитирует Джоковича Tennis Head.
В первом круге «Ролан Гаррос» Новак победил американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:2, 6:4, 6:2. За выход в следующий раунд Джокович поборется с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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