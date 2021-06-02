Аслан Карацев — о «Ролан Гаррос»: здесь меня всё устраивает. И грунт, и мячи

Российский теннисист Аслан Карацев поделился эмоциями от атмосферы на "Ролан Гаррос", а также рассказал, стали ли его узнавать на улицах Осетии после успеха в текущем сезоне.
«Со зрителями играть намного удобнее, особенно в сравнении с прошлым годом, когда были пустые трибуны. Мне это очень нравится: поддерживают, вокруг совсем другая атмосфера. Здесь меня всё устраивает: и грунт, и мячи.
У меня ещё не было времени заехать домой: всё время с турнира на турнир, на тренировки. Но как только появится время, я обязательно туда поеду", — приводит слова Карацева Eurosport.
В первом круге Открытого чемпионата Франции Аслан одержал победу над представителем США Дженсоном Бруксби со счётом 6:3, 6:4, 6:4. За выход в третий круг россиянин поспорит с Филиппом Кольшрайбером из Германии.
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