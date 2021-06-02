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Екатерина Александрова вспомнила недавний матч с соперницей по второму кругу «РГ»

Екатерина Александрова вспомнила недавний матч с соперницей по второму кругу «РГ»
Лидия Шейко
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В преддверии матча за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции с Барборой Крейчиковой (Чехия) российская теннисистка Екатерина Александрова вспомнила об их недавнем матче в Страсбурге. Тогда в четвертьфинале Барбора победила россиянку в двух сетах со счётом 7:6, 6:1.

«Был непростой матч. Я вела в первом сете, но сама наошибалась – то одно, то второе – и преимущество ускользнуло из рук. Поэтому я постараюсь, не допускать таких ошибок», — приводит слова Александровой Eurosport.

На турнире в Страсбурге Барбора Крейчикова выиграла свой первый титул. В финале представительница Чехии оказалась сильнее Сораны Кырстя из Румынии. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:3 в пользу Крейчиковой.

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