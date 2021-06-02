Гаэль Монфис: видеть на трибунах обоих родителей — это дорогого стоит

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал присутствие зрителей на трибунах Открытого чемпионата Франции после долгого перерыва. В первом круге турнира Монфис обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 1:6, 7:6, 6:4, 6:4. Для Гаэля эта победа стала второй с сентября прошлого года.

«Увидеть мою семью уже было очень здорово. Отец не должен был прилетать, он меня удивил. Мама тоже пришла, после матча я смог её обнять. Я немного вспотел, так что прошу у неё прощения. Но это было невероятно, и я счастлив. Для неё я всё ещё ребёнок. Было потрясающе увидеть маму впервые почти за два года. Видеть на трибунах обоих родителей — это дорогого стоит. На трибунах были родители, брат с женой, тётя, Элина (Свитолина. — Прим. „Чемпионата“) пришла после своего матча. И публика! Вот почему это было особенным.

Начало матча было очень тяжёлым. Я хочу быть агрессивным, но я плохо двигаюсь. Вы должны помнить, что я играю с парнями, которые не делают много ошибок. Но я хорошо бью по мячу. Я пытаюсь расслабиться. Публика даёт энергию. Вы берёте её, когда вам это нужно. Вы меньше расстраиваетесь, когда делаете ошибки", — приводит слова Монфиса L’Équipe.

За выход в третий круг француз поспорит с Микаэлем Имером из Швеции.