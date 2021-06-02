Рафаэль Надаль: у Попырина есть всё, чтобы стать топ-игроком

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал игру с представителем Австралии Алексеем Попыриным. В первом круге «Ролан Гаррос» Надаль чуть не проиграл сет Попырину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 7:6 в пользу испанца.
«Мы играем в пятисетовом формате. Соперник должен был выиграть ещё два сета, чтобы обыграть меня, и я знаю, что буду бороться за каждое очко. Конечно, я совсем не хочу проигрывать сет, но это часть игры.
Вы сталкиваетесь с игроком, который решил идти на каждый мяч, поэтому возникают проблемы. Если он добивается успеха, как Алексей со своей подачей, брейк сделать сложно, и вы находитесь в сложном положении. С его подачей и базовыми ударами у Попырина есть всё, чтобы стать топ-игроком.
Если он захочет это сделать, у него будут шансы, потому что в его игре много сложных элементов. Давайте посмотрим, что произойдёт в следующие годы. Это был тяжёлый матч, потому что Попырин играет в агрессивный теннис. Мне повезло выиграть третий сет, и, по правде говоря, я даже не знаю, как мне это удалось. Я счастлив начать с победы в Париже», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
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