Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Попырин — о похвале Надаля в свой адрес: я должен согласиться с величайшим из всех времён

Попырин — о похвале Надаля в свой адрес: я должен согласиться с величайшим из всех времён
Лидия Шейко
Комментарии

Австралийский теннисист Алексей Попырин отреагировал на слова испанца Рафаэля Надаля о том, что в будущем он способен стать топ-игроком.

«Что я могу сказать? Я должен согласиться с величайшим из всех времён. Знаете, если он так говорит, значит, это правда? Очевидно, это действительно удивительно слышать такое от него. Но я не думаю, что это то, чего я и моя команда не знали. Я думаю, мы знаем, что у меня есть игра, чтобы подняться на вершину. Это просто вопрос стабильности. Просто нужно и дальше упорно работать. Просто дело, знаете ли, в том, чтобы оттачивать игру, шаг за шагом. У меня всегда есть вера в то, что я смогу добраться до вершины», — приводит слова 21-летнего Попырина официальный сайт Федерации тенниса Австралии.

Новость по теме
Рафаэль Надаль: у Попырина есть всё, чтобы стать топ-игроком
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021