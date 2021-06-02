Попырин — о похвале Надаля в свой адрес: я должен согласиться с величайшим из всех времён
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Австралийский теннисист Алексей Попырин отреагировал на слова испанца Рафаэля Надаля о том, что в будущем он способен стать топ-игроком.
«Что я могу сказать? Я должен согласиться с величайшим из всех времён. Знаете, если он так говорит, значит, это правда? Очевидно, это действительно удивительно слышать такое от него. Но я не думаю, что это то, чего я и моя команда не знали. Я думаю, мы знаем, что у меня есть игра, чтобы подняться на вершину. Это просто вопрос стабильности. Просто нужно и дальше упорно работать. Просто дело, знаете ли, в том, чтобы оттачивать игру, шаг за шагом. У меня всегда есть вера в то, что я смогу добраться до вершины», — приводит слова 21-летнего Попырина официальный сайт Федерации тенниса Австралии.
Новость по темеРафаэль Надаль: у Попырина есть всё, чтобы стать топ-игроком
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