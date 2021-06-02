Попырин — о матче с Надалем: я задохнулся в третьем сете, должен был перейти в четвёртый

Австралийский теннисист Алексей Попырин прокомментировал свой проигрыш в первом круге «Ролан Гаррос». На старте соревнований он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 2:6, 6:7 (3:7). Австралиец едва не выиграл третий сет у Надаля.
«Я думаю, что моя эмоция сейчас — это, определённо, разочарование. Я задохнулся в третьем сете, мог бы перейти в четвёртый, должен был перейти в четвёртый. Мы списываем это на опыт, но я не хочу списывать на это все матчи. Я думаю, что у меня достаточно опыта, чтобы не упустить преимущество. Знаете, я разочарован этим. Но в целом я считаю, что провёл хорошую игру.
Я думаю, что этот момент немного ударил мне в голову. Знаете, взять сет у Надаля, особенно на Открытом чемпионате Франции, не самое простое дело. Я не позволю этому повториться. Определенно не позволю этому случиться снова. Я думаю, что это единственный случай для меня. Если у меня есть очки на моей подаче, я ожидаю, что закончу сет, чтобы выиграть очко", — приводит слова Попырина официальный сайт Федерации тенниса Австралии.
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