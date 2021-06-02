Елена Веснина сфотографировалась с Роджером Федерером на фоне Эйфелевой башни

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала новое фото с Открытого чемпионата Франции. Олимпийская чемпионка сфотографировалась с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером на фоне Эйфелевой башни.

«Всё прекрасно в этом фото. Париж, Роджер, Эйфелева башня и я. Согласны?⁣» — подписала снимок Веснина.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Елены Весниной

Елена без борьбы вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Её соперница по матчу второго раунда — чешка Петра Квитова — снялась с соревнований из-за травмы, полученной во время общения с журналистами. В третьем круге Веснина сыграет с победительницей поединка Елена Рыбакина (Казахстан) — Нао Хибино (Япония).

Федерер во втором круге встретится с хорватом Марином Чиличем.