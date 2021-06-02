Елена Веснина сфотографировалась с Роджером Федерером на фоне Эйфелевой башни

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала новое фото с Открытого чемпионата Франции. Олимпийская чемпионка сфотографировалась с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером на фоне Эйфелевой башни.
«Всё прекрасно в этом фото. Париж, Роджер, Эйфелева башня и я. Согласны?» — подписала снимок Веснина.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Елены Весниной
Елена без борьбы вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Её соперница по матчу второго раунда — чешка Петра Квитова — снялась с соревнований из-за травмы, полученной во время общения с журналистами. В третьем круге Веснина сыграет с победительницей поединка Елена Рыбакина (Казахстан) — Нао Хибино (Япония).
Федерер во втором круге встретится с хорватом Марином Чиличем.
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