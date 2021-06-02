Ришар Гаске прокомментировал то, что во второй круг «РГ» вышли всего три француза

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал то, что из всех французов на "Ролан Гаррос" во второй круг вышли только трое — он, Гаэль Монфис и Энзо Куако.

«Нам с Гаэлем почти 35 лет. В этом году результаты не исключительные. Для французского тенниса были хорошие сезоны. Сейчас это немного сложнее. Я надеюсь, что другие игроки смогут сменить нас. Я счастлив снова быть здесь. Я совсем не в своей лучшей форме, но на приличном уровне. Я провёл несколько интересных матчей. Я сыграл шесть матчей за последние две недели. Я радуюсь, я счастлив быть тут, иметь возможность играть, использовать свои шансы. Чтобы испытать ещё больше эмоций от тенниса, нужно побывать на „Ролан Гаррос“, — приводит слова Гаске L’Équipe.