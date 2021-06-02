Ришар Гаске прокомментировал то, что во второй круг «РГ» вышли всего три француза
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Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал то, что из всех французов на "Ролан Гаррос" во второй круг вышли только трое — он, Гаэль Монфис и Энзо Куако.
«Нам с Гаэлем почти 35 лет. В этом году результаты не исключительные. Для французского тенниса были хорошие сезоны. Сейчас это немного сложнее. Я надеюсь, что другие игроки смогут сменить нас. Я счастлив снова быть здесь. Я совсем не в своей лучшей форме, но на приличном уровне. Я провёл несколько интересных матчей. Я сыграл шесть матчей за последние две недели. Я радуюсь, я счастлив быть тут, иметь возможность играть, использовать свои шансы. Чтобы испытать ещё больше эмоций от тенниса, нужно побывать на „Ролан Гаррос“, — приводит слова Гаске L’Équipe.
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