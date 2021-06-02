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Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче второго круга она обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

Для победы Касаткиной потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Касаткина выполнила шесть эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница Бенчич один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не реализовала свой единственный брейк-пойнт.

За выход в четвёртый круг Касаткина поспорит с победительницей встречи между румынкой Сораной Кырстя и итальянкой Мартиной Тревизан.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
02 июня 2021, среда. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
37
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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