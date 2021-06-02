Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче второго круга она обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.
Для победы Касаткиной потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.
Касаткина выполнила шесть эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница Бенчич один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не реализовала свой единственный брейк-пойнт.
За выход в четвёртый круг Касаткина поспорит с победительницей встречи между румынкой Сораной Кырстя и итальянкой Мартиной Тревизан.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
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