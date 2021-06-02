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Роман Сафиуллин проиграл Александру Звереву и не вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Роман Сафиуллин проиграл Александру Звереву и не вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче второго круга он проиграл представителю Германии Александру Звереву.

Для победы Звереву потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1) в пользу Александра. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Сафиуллин выполнил шесть эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Его соперник Зверев 15 раз подал навылет, совершил десять двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг Зверев поспорит с победителем встречи между двумя сербами Ласло Джере и Миомиром Кецмановичем.

Действующим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
02 июня 2021, среда. 12:10 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 7 7    
6 4 		3 6 1    
             
Роман Сафиуллин
182
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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