Роман Сафиуллин проиграл Александру Звереву и не вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче второго круга он проиграл представителю Германии Александру Звереву.
Для победы Звереву потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1) в пользу Александра. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.
Сафиуллин выполнил шесть эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Его соперник Зверев 15 раз подал навылет, совершил десять двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов.
За выход в четвёртый круг Зверев поспорит с победителем встречи между двумя сербами Ласло Джере и Миомиром Кецмановичем.
Действующим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.
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