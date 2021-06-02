Журналист задал вопрос Звереву из супермаркета. За это его лишили аккредитации на «РГ»

Журналист Джонатан Пинфилд был лишён аккредитации на Открытом чемпионате Франции после инцидента с немцем Александром Зверевым.
В этом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, пресс-конференции проводятся удалённо, и когда настала очередь Пинфилда задавать вопрос, оказалось, что он в это время находится в супермаркете. Журналист извинился, что перепутал время, и, в частности, спросил у Александра, что ему стоит купить. Зверев посмеялся.
Организаторы «Ролан Гаррос» сочли поведение репортёра непрофессиональным и лишили его аккредитации. Об этом Пинфилд сообщил в своём «твиттере».
«Мои извинения Александру, федерации тенниса Франции, организаторам «Ролан Гаррос», семье, друзьям, коллегам и болельщикам», — добавил журналист.
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