Руководители турниров «БШ» заявили, что Осака не получит особого обращения на Уимблдоне

Руководители четырёх турниров «Большого шлема» сделали заявление в связи со снятием Наоми Осаки с «Ролан Гаррос» из-за бойкота пресс-конференций.

«Мы хотим предложить Наоми Осаке нашу поддержку и помощь любым возможным способом.



В то время как благополучие игроков всегда было приоритетом для турниров „Большого шлема“, наше намерение вместе с WTA, ATP и ITF состоит в том, чтобы достигать психического здоровья и благополучия теннисистов посредством дальнейших действий. Вместе, как сообщество, мы будем продолжать улучшать опыт игроков на наших турнирах, в том числе в том, что касается общения со средствами массовой информации. Изменения должны происходить через призму поддержания честности, независимо от ранга или статуса.



Мы намерены работать вместе с игроками, турами, средствами массовой информации и более широким теннисным сообществом, чтобы добиться значимых улучшений», — цитирует заявление Daily Mail.

Однако четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» не получит никакого особого отношения к себе на Уимблдоне и должна будет выполнять свои обычные обязанности перед средствами массовой информации, если она будет участвовать в соревнованиях. Также сообщается, что WTA позволит ей заморозить свою позицию № 2 в мировом рейтинге, если она не сможет играть более восьми недель.