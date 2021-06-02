Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руководители турниров «БШ» заявили, что Осака не получит особого обращения на Уимблдоне

Руководители турниров «БШ» заявили, что Осака не получит особого обращения на Уимблдоне
Лидия Шейко
Комментарии

Руководители четырёх турниров «Большого шлема» сделали заявление в связи со снятием Наоми Осаки с «Ролан Гаррос» из-за бойкота пресс-конференций.

«Мы хотим предложить Наоми Осаке нашу поддержку и помощь любым возможным способом.

В то время как благополучие игроков всегда было приоритетом для турниров „Большого шлема“, наше намерение вместе с WTA, ATP и ITF состоит в том, чтобы достигать психического здоровья и благополучия теннисистов посредством дальнейших действий. Вместе, как сообщество, мы будем продолжать улучшать опыт игроков на наших турнирах, в том числе в том, что касается общения со средствами массовой информации. Изменения должны происходить через призму поддержания честности, независимо от ранга или статуса.

Мы намерены работать вместе с игроками, турами, средствами массовой информации и более широким теннисным сообществом, чтобы добиться значимых улучшений», — цитирует заявление Daily Mail.

Однако четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» не получит никакого особого отношения к себе на Уимблдоне и должна будет выполнять свои обычные обязанности перед средствами массовой информации, если она будет участвовать в соревнованиях. Также сообщается, что WTA позволит ей заморозить свою позицию № 2 в мировом рейтинге, если она не сможет играть более восьми недель.

Новость по теме
Кори Гауфф — о ситуации с Наоми Осакой: другие игроки тоже проходили через такое
«Стало только хуже». Острая реакция на снятие богатейшей спортсменки мира с «Ролан Гаррос» «Стало только хуже». Острая реакция на снятие богатейшей спортсменки мира с «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021