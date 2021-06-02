«У Андрея не было плана Б». Тарпищев — о вылете Рублёва с «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал проигрыш Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос». На старте соревнований Рублёв в пяти сетах уступил представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу. Счёт матча — 3:6, 6:7 (6:8), 6;4, 6:3, 4:6.



«Между Рублёвым и Штруффом был примитивный теннис. Андрей обыгрывал его дважды до этого и психологически был готов, но у него не было плана Б. Матч начал складываться неудачно — и всё. Выиграл бы он второй сет, всё было бы по-другому, а так ввязался в однотипную игру — и тут уже была удача. С обеих сторон был обмен ударами, никакой изюминки у игры не было. Удачливее оказался Штруфф.



Рублёва изучают, идёт анализ его игры. Штруфф начинал атаковать Андрея приёмом второй подачи достаточно удачно. Для лидеров первые круги всегда сложные, потому что нужно войти в форму, чего-то не хватает. Вот на этом и попался.



Повторюсь, жалко, что у Рублёва не было плана Б. Нужно было иметь вариации в игре и пытаться переигрывать на этом соперника», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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