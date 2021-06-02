Джуди Маррей поддержала Наоми Осаку: общаться с прессой трудно, особенно для девушек

Британский тренер по теннису и мать Джейми и Энди Маррея Джуди Маррей прокомментировала ситуацию с японкой Наоми Осакой, снявшейся с «Ролан Гаррос» из-за нежелания общаться с прессой.
«Почти все спортсмены, которые боролись с депрессией или тревогой, говорили, что это было вызвано тем, что они оказались в центре внимания, когда достигли вершины. Они очень боялись общения с прессой, хотя это неотъемлемая часть того, чтобы быть лучшим спортсменом.
Боязнь столкнуться с прессой, быть сбитым с толку острым вопросом, быть затравленным в социальных сетях, потеря конфиденциальности жизни — эти элементы работы теннисиста, обращённые к общественности, являются недооценённым источником стресса.
Сколько вы знаете молодых людей, которым было бы удобно разговаривать или отвечать на вопросы в комнате, полной незнакомых людей гораздо старше вас? Это трудно для любого молодого спортсмена, но особенно для девушек. Они поднимают глаза и видят десятки мужчин средних лет, людей, с которыми им нелегко общаться. Когда вы входите в комнату для интервью, там так много потенциальных ловушек. Если вы выиграли, вы взволнованы и рискуете почувствовать себя настолько расслабленным и счастливым, что что-то ускользнёт от вас и приведёт к неприятностям.
Но труднее, когда ты проиграл. Тогда гораздо больше шансов расстроиться или ощетиниться на провокационный вопрос — а мы все знаем, что гнев, страхи, вражда и сплетни создают хорошие истории», — приводит слова Джуди The Telegraph.
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