Надаль: Медведев — второй сеяный на «Ролан Гаррос», Джокович — первый. Никаких проблем

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль признался, что не переживает по поводу своего статуса третьего номера посева на турнире.
«Я — третий номер посева, Медведев — второй, Джокович — первый. Никаких проблем. Я здесь, чтобы постараться выступить как можно лучше. Если ты третий сеяный, то понимаешь, что окажешься в одной половине сетки либо с первым номером, либо со вторым. В этот раз я попал в одну часть сетки с лидером посева. Я выиграл свой первый матч, чему очень рад. Постараюсь теперь выиграть второй. Если честно, я не переживаю о потенциальных встречах с Джоковичем или Федерером.
Место в посеве — это часть игры. Так работает рейтинг. В этом плане теннис — самый справедливый вид спорта. У нас есть рейтинг. Посев формируется согласно рейтингу. Вот и всё», — цитирует Надаля Daily Express.
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