Журналисту, задавшему вопрос Звереву из супермаркета, вернули аккредитацию на «РГ»

Журналисту Джонатану Пинфилду вернули аккредитацию на Открытом чемпионате Франции после извинений за инцидент с немцем Александром Зверевым, сообщает Reuters.

В этом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, пресс-конференции проводятся удалённо, и когда настала очередь Пинфилда задавать вопрос, оказалось, что он в это время находится в супермаркете. Журналист извинился, что перепутал время, и, в частности, спросил у Александра, что ему стоит купить. Зверев посмеялся. Организаторы «Ролан Гаррос» сочли поведение репортёра непрофессиональным и лишили его аккредитации.

Пинфилд обратился к организаторам турнира с извинениями и сегодня, 2 июня, аккредитацию ему вернули. Зверев во втором круге победил россиянина Романа Сафиуллина со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1).