Доминик Тим и его менеджер Хервиг Страка объявили о прекращении сотрудничества
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Австрийский теннисист Доминик Тим прекратил сотрудничество со своим менеджером Хервигом Стракой. Инициатива разрыва исходила от Страки.
На этой неделе Доминик впервые в карьере проиграл в первом круге «Ролан Гаррос». Поражение победителю US Open нанёс испанец Пабло Андухар. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Пабло. Однако Тим и Страка утверждают, что их разрыв никак не связан с проигрышем на старте турнира. Прекращение сотрудничества они обсуждали ещё до начала соревнования в Париже.
«Я передаю дела семье Доминика. И, конечно, всегда буду рад помочь советом», – приводит слова Страки Laola1.
Бывший менеджер Тима также управляет турниром в Вене и работает в Совете директоров ATP.
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