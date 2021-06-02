Доминик Тим и его менеджер Хервиг Страка объявили о прекращении сотрудничества

Австрийский теннисист Доминик Тим прекратил сотрудничество со своим менеджером Хервигом Стракой. Инициатива разрыва исходила от Страки.

На этой неделе Доминик впервые в карьере проиграл в первом круге «Ролан Гаррос». Поражение победителю US Open нанёс испанец Пабло Андухар. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Пабло. Однако Тим и Страка утверждают, что их разрыв никак не связан с проигрышем на старте турнира. Прекращение сотрудничества они обсуждали ещё до начала соревнования в Париже.



«Я передаю дела семье Доминика. И, конечно, всегда буду рад помочь советом», – приводит слова Страки Laola1.

Бывший менеджер Тима также управляет турниром в Вене и работает в Совете директоров ATP.