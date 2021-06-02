Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче второго круга она проиграла представительнице США Даниэль Коллинз.



Для победы Коллинз потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу американки. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.



Коллинз выполнила шесть эйсов, совершила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Калинина ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.



За выход в четвёртый круг Коллинз поспорит с победительницей встречи между Сереной Уильямс из США и Михаэлой Бузэрнеску из Румынии.



«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.