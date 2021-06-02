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Хачанов не сумел выйти в третий круг «Ролан Гаррос», уступив Нисикори

Хачанов не сумел выйти в третий круг «Ролан Гаррос», уступив Нисикори
Елена Чистова
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда соревнований 23-й сеяный Хачанов потерпел поражение от японца Кея Нисикори со счётом 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 59 минут.

Хачанов подал пять эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Нискори ни разу не подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов.

Поражение во втором круге для 25-летнего Хачанова – самое неудачное выступление на «Ролан Гаррос». В 2019 году он дошёл до четвертьфинала, а в 2017, 2018 и 2020 годах – до 1/8 финала.

Нисикори за выход в 1/8 финала сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом, который во втором круге нанёс поражение 11-му сеяному испанцу Роберто Баутиста-Агуту – 6:3, 2:6, 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
02 июня 2021, среда. 14:40 МСК
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 6 4 4
4 		6 2 6 6
             
Кей Нисикори
49
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
02 июня 2021, среда. 13:55 МСК
Генри Лааксонен
150
Швейцария
Генри Лааксонен
Г. Лааксонен
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		2 6 6  
3 		6 3 2  
             
Роберто Баутиста-Агут
11
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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