Хачанов не сумел выйти в третий круг «Ролан Гаррос», уступив Нисикори

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда соревнований 23-й сеяный Хачанов потерпел поражение от японца Кея Нисикори со счётом 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 59 минут.

Хачанов подал пять эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Нискори ни разу не подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов.

Поражение во втором круге для 25-летнего Хачанова – самое неудачное выступление на «Ролан Гаррос». В 2019 году он дошёл до четвертьфинала, а в 2017, 2018 и 2020 годах – до 1/8 финала.

Нисикори за выход в 1/8 финала сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом, который во втором круге нанёс поражение 11-му сеяному испанцу Роберто Баутиста-Агуту – 6:3, 2:6, 6:3, 6:2.