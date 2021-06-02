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Азаренко впервые за шесть лет вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Таусон

Азаренко впервые за шесть лет вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Таусон
Елена Чистова
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго раунда соревнований 15-я сеяная Азаренко нанесла поражение датчанке Кларе Таусон со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Азаренко дважды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Таусон подала два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла три подачи соперницы.

Азаренко не выходила в третий раунд «Ролан Гаррос» с 2015 года. Её лучшее достижение на Открытом чемпионате Франции – полуфинал в 2013 году.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Азаренко сыграет с 23-й сеяной американкой Мэдисон Кис, которая в матче второго круга нанесла поражение представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 6:1, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
02 июня 2021, среда. 16:45 МСК
Виктория Азаренко
16
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Клара Таусон
90
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
02 июня 2021, среда. 17:05 МСК
Лейла Фернандес
69
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5  
6 		7  
         
Мэдисон Кис
24
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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