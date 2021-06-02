Дарья Касаткина рассказала, как вернула свою игру

Российская теннисистка Дарья Касаткина после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» рассказала, как смогла вернуть свою игру после спада в 2019 году, когда она даже подумывала завершить карьеру. В 2021 году на счету Касаткиной уже 20 побед в матчах.

«Многое изменилось. Между 2018 годом и тем, что сейчас, было удивительное время, которое важно как в хорошем, так и в плохом смысле. Я многому научилась, думаю, что стала немного другой — более опытной, немного более серьёзной. Я лучше понимаю, почему побеждаю или проигрываю. А тогда я плыла по течению, особо не думая. Теперь больше анализирую, что происходит в ситуации, в которой нахожусь. Взрослею.

Думаю, для профессиональных спортсменов то, что происходит на корте, отражается и на жизни. Если нет удачи на корте, ты не будешь счастлив в жизни, особенно если ты амбициозен и у тебя большие цели. Вот что со мной происходило. Даже думала чем-то ещё заняться, чтобы стать счастливой. Это был просто плохой момент, который затянулся. Хорошо, что у меня был этот опыт, и я начала лучше понимать себя, что также очень важно.

Теперь я больше работаю над собой, получаю много информации, хорошего опыта и многого другого. После полутора лет интенсивной работы со спортивным психологом я хочу сделать для себя гораздо больше», — приводит слова Касаткиной сайт «Ролан Гаррос».