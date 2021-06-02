Серена Уильямс вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Бузэрнеску
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Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга седьмая сеяная Уильямс в трёх сетах нанесла поражение румынке Михаэле Бузэрнеску со счётом 6:3, 5:7, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
Уильямс пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. Бузэрнеску не подала ни одного эйса, семь раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.
За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Уильямс сыграет с соотечественницей Даниэль Коллинз.
Серена Уильямс трижды выигрывала Открытый чемпионат Франции – в 2002, 2013 и 2015 годах. Последний раз в третий раунд она выходила в 2019 году, а в 2020-м завершила выступление матчем второго круга.
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