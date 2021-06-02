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Соболенко стала соперницей Павлюченковой в третьем круге «Ролан Гаррос»

Соболенко стала соперницей Павлюченковой в третьем круге «Ролан Гаррос»
Елена Чистова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда соревнований третья сеяная Соболенко нанесла поражение соотечественнице Александре Саснович со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Соболенко трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 11 брейк-пойнтов. Саснович не подала ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла 6 подач соперницы.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Соболенко сыграет с 31-й ракеткой турнира россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Соболенко повторила своё лучшее достижение на Открытом чемпионате Франции. В 2020 году на турнире, проходившем из-за пандемии коронавируса осенью, она также вышла в третий круг.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
02 июня 2021, среда. 20:05 МСК
Александра Саснович
103
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Арина Соболенко
4
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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