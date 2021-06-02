Соболенко стала соперницей Павлюченковой в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда соревнований третья сеяная Соболенко нанесла поражение соотечественнице Александре Саснович со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Соболенко трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 11 брейк-пойнтов. Саснович не подала ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла 6 подач соперницы.
За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Соболенко сыграет с 31-й ракеткой турнира россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Соболенко повторила своё лучшее достижение на Открытом чемпионате Франции. В 2020 году на турнире, проходившем из-за пандемии коронавируса осенью, она также вышла в третий круг.
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