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Рыбакина стала соперницей Весниной в третьем круге «Ролан Гаррос»

Рыбакина стала соперницей Весниной в третьем круге «Ролан Гаррос»
Елена Чистова
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда соревнований 21-я сеяная Рыбакина нанесла поражение японке Нао Хибино со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Рыбакина четыре раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Хибино подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и не имела ни одного шанса взять подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Рыбакина сыграет с россиянкой Еленой Весниной, которая вышла в третий круг на отказе чешки Петры Квитовой.

21-летняя Рыбакина впервые вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Ранее её лучшим достижением был второй раунд.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
02 июня 2021, среда. 20:40 МСК
Елена Рыбакина
22
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Нао Хибино
82
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
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