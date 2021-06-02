Рыбакина стала соперницей Весниной в третьем круге «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда соревнований 21-я сеяная Рыбакина нанесла поражение японке Нао Хибино со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Рыбакина четыре раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Хибино подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и не имела ни одного шанса взять подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Рыбакина сыграет с россиянкой Еленой Весниной, которая вышла в третий круг на отказе чешки Петры Квитовой.

21-летняя Рыбакина впервые вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Ранее её лучшим достижением был второй раунд.