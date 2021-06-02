Рыбакина стала соперницей Весниной в третьем круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда соревнований 21-я сеяная Рыбакина нанесла поражение японке Нао Хибино со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.
Рыбакина четыре раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Хибино подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и не имела ни одного шанса взять подачу соперницы.
За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Рыбакина сыграет с россиянкой Еленой Весниной, которая вышла в третий круг на отказе чешки Петры Квитовой.
21-летняя Рыбакина впервые вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Ранее её лучшим достижением был второй раунд.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 2 июня 2021
-
23:35
-
22:11
-
21:29
-
20:52
-
19:49
-
19:07
-
18:52
-
17:09
-
16:59
-
16:45
-
16:45
-
16:43
-
16:32
-
16:03
-
15:50
-
15:27
-
15:12
-
15:00
-
14:44
-
14:24
-
13:35
-
12:57
-
12:41
-
11:54
-
11:45
-
11:37
-
11:34
-
11:23
-
10:59
-
10:46
-
10:01
-
09:55
-
09:49
-
09:49
-
09:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам