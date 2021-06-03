Дарья Касаткина — Белинде Бенчич: ты слишком милая, чтобы быть хамоном

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода в третий круг Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде она обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 6:2.
«Грунтовая касаточка-2. Нарезаю хамон и выхожу в третий круг», — написала Касаткина.
Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной
На пост Дарьи отреагировала её соперница. В комментарии Бенчич написала: «Хамон — это я?» Касаткина ответила: «Ты слишком милая, чтобы быть хамоном».
За выход в четвёртый круг Касаткина поспорит с румынкой Сораной Кырстя.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В прошлогоднем финале она обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.
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