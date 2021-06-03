Дарья Касаткина — Белинде Бенчич: ты слишком милая, чтобы быть хамоном

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода в третий круг Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде она обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 6:2.



«Грунтовая касаточка-2. Нарезаю хамон и выхожу в третий круг», — написала Касаткина.

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной

На пост Дарьи отреагировала её соперница. В комментарии Бенчич написала: «Хамон — это я?» Касаткина ответила: «Ты слишком милая, чтобы быть хамоном».

За выход в четвёртый круг Касаткина поспорит с румынкой Сораной Кырстя.



«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В прошлогоднем финале она обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.