Лидеры посева на «Ролан Гаррос» в парном разряде отстранены от участия из-за коронавируса

Хорватские теннисисты Мате Павич и Никола Мектич, занимающие первую и вторую строчку в парном рейтинге ATP, исключены из состава участников Открытого чемпионата Франции из-за положительного результата теста на коронавирус, сообщает официальный сайт турнира.
«В соответствии с протоколом безопасности пара была исключена из турнирной сетки. Оба игрока будут находиться на карантине. С начала турнира было проведено 2446 тестов. Это первые случаи обнаружения коронавируса на турнире», — говорится в заявлении.
В основной сетке лидеров посева заменили испанцы Педро Мартинес-Портеро и Пабло Андухар.
В 2020 году победителями «Ролан Гаррос» в парном разряде стали немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мис. В финале они одержали победу над хорватом Мате Павичем и бразильцем Бруно Суаресом со счётом 6:3, 7:5.
- 3 июня 2021
-
09:38
-
09:26
-
09:20
-
09:18
-
08:48
-
08:27
-
00:33
- 2 июня 2021
-
23:35
-
22:11
-
21:29
-
20:52
-
19:49
-
19:07
-
18:52
-
17:09
-
16:59
-
16:45
-
16:45
-
16:43
-
16:32
-
16:03
-
15:50
-
15:27
-
15:12
-
15:00
-
14:44
-
14:24
-
13:35
-
12:57
-
12:41
-
11:54
-
11:45
-
11:37
-
11:34
-
11:23