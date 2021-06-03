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Лидеры посева на «Ролан Гаррос» в парном разряде отстранены от участия из-за коронавируса

Лидеры посева на «Ролан Гаррос» в парном разряде отстранены от участия из-за коронавируса
Антон Шебика
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Хорватские теннисисты Мате Павич и Никола Мектич, занимающие первую и вторую строчку в парном рейтинге ATP, исключены из состава участников Открытого чемпионата Франции из-за положительного результата теста на коронавирус, сообщает официальный сайт турнира.

«В соответствии с протоколом безопасности пара была исключена из турнирной сетки. Оба игрока будут находиться на карантине. С начала турнира было проведено 2446 тестов. Это первые случаи обнаружения коронавируса на турнире», — говорится в заявлении.

В основной сетке лидеров посева заменили испанцы Педро Мартинес-Портеро и Пабло Андухар.

В 2020 году победителями «Ролан Гаррос» в парном разряде стали немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мис. В финале они одержали победу над хорватом Мате Павичем и бразильцем Бруно Суаресом со счётом 6:3, 7:5.

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