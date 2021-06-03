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Виктория Азаренко прокомментировала свой выход в третий круг «Ролан Гаррос»

Виктория Азаренко прокомментировала свой выход в третий круг «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала свою игру в победном матче второго круга Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда соревнований 15-я сеяная Азаренко нанесла поражение датчанке Кларе Таусон со счётом 7:5, 6:4.

«По состоянию, по движению я считаю, что всё нормально. Я довольна тем, что именно в ключевые моменты я смогла делать правильные удары, использовать правильную тактику и сохранить правильный настрой», — приводит слова Азаренко Eurosport.

Виктория впервые за шесть лет вышла в третий круг «Ролан Гаррос», где она сыграет с 23-й сеяной представительницей США Мэдисон Кис, которая в матче второго круга нанесла поражение представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 6:1, 7:5.

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