Роджер Федерер назвал свою любимую теннисистку

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер ответил на вопрос о своей любимой теннисистке.

«Конечно, это Белинда Бенчич. Она моя лучшая подруга в женском туре. Мы играли вместе в Кубке Хопмана. Она моя лучшая партнёрша. Надеюсь, мы вновь сыграем в паре на Олимпийских играх. В женском туре есть исключительные игроки, вроде Наоми Осаки, Эшли Барти. Нельзя забывать и о Серене Уильямс. Она королева», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP-тура.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Федерер нанёс поражение представителю Узбекистана Денису Истомину со счётом 6:2, 6:4, 6:3. Его следующим соперником будет хорват Марин Чилич.

Бенчич во втором раунде проиграла россиянке Дарье Касаткиной — 2:6, 2:6.