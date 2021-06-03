Роджер Федерер назвал свою любимую теннисистку
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер ответил на вопрос о своей любимой теннисистке.
«Конечно, это Белинда Бенчич. Она моя лучшая подруга в женском туре. Мы играли вместе в Кубке Хопмана. Она моя лучшая партнёрша. Надеюсь, мы вновь сыграем в паре на Олимпийских играх. В женском туре есть исключительные игроки, вроде Наоми Осаки, Эшли Барти. Нельзя забывать и о Серене Уильямс. Она королева», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP-тура.
В первом круге Открытого чемпионата Франции Федерер нанёс поражение представителю Узбекистана Денису Истомину со счётом 6:2, 6:4, 6:3. Его следующим соперником будет хорват Марин Чилич.
Бенчич во втором раунде проиграла россиянке Дарье Касаткиной — 2:6, 2:6.
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